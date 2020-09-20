МВД Беларуси пообещали найти виновных в утечке личных данных силовиков

Органы внутренних дел Беларуси располагают «средствами и технологиями, которые позволяют установить подавляющее большинство виновных» в утечке личных данных более 1 тысячи сотрудников белорусской милиции, опубликованных в сети. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В белорусском Министерстве внутренних дел также пообещали наказать всех виновных в разглашении личной информации их сотрудников.

В субботу, 19 сентября, телеграм-канал белорусской оппозиции опубликовал личные данные 1010 сотрудников милиции Беларуси, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов.

Опубликованный список содержит фамилии, имена, отчества, даты рождения, города проживания, подразделения, где проходят службу силовики, их звания и должности.

Отдельно был опубликован список семи офицеров белорусского антитеррористического спецподразделения «Алмаз», в котором есть полные личные сведения, в том числе адреса и телефоны.