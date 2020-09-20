Латушко: В Польше и Литве находится около 800 беженцев из Беларуси

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Положение беженцев из Беларуси будут обсуждаться на встречах с представителем верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также с премьер-министром Польши и властями Литвы. Об этом сообщил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, бывший дипломат Павел Латушко, передает БелПАН.

По его словам, в Польше (Бяла-Подляска, Варшава, Краков, Лодзь, Познань) находится, по разным оценкам, около 500 белорусских беженцев, в Литве, по сведениям организации «Дапамога», – около 300.

«Местные власти со своей стороны делают многое, чтобы им помочь: предоставляют убежище, питание и проживание. Но есть и нерешенные проблемы: недостаток информации. Тех, кто приехал без виз, волнует долгий срок предоставления статуса беженца. Тех, кто приехал по гуманитарной визе, – неопределенный статус. На сегодняшний день и те, и другие не могут легально работать», – отметил политик.

Сам Латушко из-за угрозы ареста 2 сентября выехал за границу.

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