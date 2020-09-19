Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

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Около двух десятков артистов и коллективов из Беларуси и России записали песню с цитатой белорусского президента Александра Лукашенко.

В YouTube опубликован клип на песню, в которой поется о Беларуси и звучат слова белорусского президента Александра Лукашенко «любимую не отдают», адресованные народу и парламенту.

В клипе приняли участие около двух десятков артистов и коллективов из Беларуси и России среди которых Филипп Киркоров, Диана Гурцкая, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Алена Ланская, Руслан Алехно, Виктория Алешко, сестры Груздевы, AURA, Жанет, Денис Майданов, Ирина Дорофеева, Арт-группа Беларусы, Владимир Громов, Анастасия Москвина.

 

 

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