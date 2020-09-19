Рыбакам из Полоцка грозит до шести лет лишения свободы за незаконную добычу рыбы

Браконьеры-рыболовы в Полоцком районе нанесли ущерб природе на сумму более 13 тысяч рублей, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, пишут «Витьбичи».

По данным следствия, вечером 10 июля 31-летний и 52-летний жители Полоцка, находясь на озере Венец, расположенном вблизи деревни Бабыничи Полоцкого района, с использованием лодки установили восемь рыболовных сетей, с помощью которых незаконно добыли 45 карасей и 39 линей.

Мужчины были задержаны сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира. На данный момент Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 281 (незаконная добыча рыбы) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.