В Витебске будут судить водителя, по вине которого погиб пассажир

Фото УСК по Витебской области
ДТП
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Следователи завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое произошло в Витебске летом нынешнего года. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, пишут «Витебские Вести».

12 июля автомобилем Honda CRV под управлением 31-летнего водителя въехал на придорожное дерево на улице Журжевской. 32-летний пассажир скончался на месте происшествия от полученных травм. Выяснилось, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Несмотря на то, что автомобилист скрылся с места аварии, он был задержан правоохранителями по месту жительства. В крови водителя обнаружили этиловый спирт в количестве 1,65 промилле. Следственный эксперимент показал, что перед трагедией транспортное средство двигалось со скоростью 114,65 км/ч.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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