В Витебске из горящей дома эвакуировали 10 человек

18 сентября на первом этаже шестиэтажного жилого дома в Витебске по улице Воинов-Интернационалистов горела квартира. В результате инцидента были эвакуированы 10 человек.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 22.54.

На момент прибытия подразделений МЧС местные жители спали хозяйку жилья 1972 года рождения и находившегося у нее в гостях гражданина 1985 года рождения, которые с ожогами и отравлением продуктами горения были госпитализированы.

При тушении пожара спасатели эвакуировали из квартир подъезда 10 человек.

Причина пожара устанавливается.