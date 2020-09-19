В Витебске из горящей дома эвакуировали 10 человек

Фото: blizko.by
Пожар
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18 сентября на первом этаже шестиэтажного жилого дома в Витебске по улице Воинов-Интернационалистов горела квартира.  В результате инцидента были эвакуированы 10 человек.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 22.54.

На момент прибытия подразделений МЧС местные жители спали хозяйку жилья 1972 года рождения и находившегося у нее в гостях гражданина 1985 года рождения, которые с ожогами и отравлением продуктами горения были госпитализированы.

При тушении пожара спасатели эвакуировали из квартир подъезда 10 человек.

Причина пожара устанавливается.

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