Белорусские власти давят на оппозицию через детей

Шестилетний Артем, сын активистов «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя, со вчерашнего вечера находится в приюте Фрунзенского района, заявила в Facebook Ирина Халип, пишет belsat.

17 сентября, Елена Лазарчик была задержана около 16.00, когда вышла из офиса правозащитного центра «Весна». Ее ни в чем не обвиняли, никаких протоколов не составляли, но продержали до 23:00.

Когда Лену выпустили, оказалось, что педагоги школы №126, где в 1 «Б» классе учится Артем, после того как до 18.00 мать не забрала ребенка из продленки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артема увезли в приют Фрунзенского района. Ни отцу, ни 23-летней сестре Марине, ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка и у классного руководителя.

18 сентября, к Елене пришли из опеки проверять условия жизни Артема, но ребенка до сих пор не отдают. Также с ним не дают увидеться.