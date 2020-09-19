Белорусские власти давят на оппозицию через детей

Власть
Опубликовано

Шестилетний Артем, сын активистов «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя, со вчерашнего вечера находится в приюте Фрунзенского района, заявила в Facebook Ирина Халип, пишет belsat.

17 сентября, Елена Лазарчик была задержана около 16.00, когда вышла из офиса правозащитного центра «Весна». Ее ни в чем не обвиняли, никаких протоколов не составляли, но продержали до 23:00.

Когда Лену выпустили, оказалось, что педагоги школы №126, где в 1 «Б» классе учится Артем, после того как до 18.00 мать не забрала ребенка из продленки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артема увезли в приют Фрунзенского района. Ни отцу, ни 23-летней сестре Марине, ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка и у классного руководителя.

18 сентября, к Елене пришли из опеки проверять условия жизни Артема, но ребенка до сих пор не отдают. Также с ним не дают увидеться.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тихановская призвала беларусов объединиться вокруг Координационного совета

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

активисты Беларуси дети приют
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко
Около двух десятков артистов и коллективов из Беларуси
0165
Витебский музыкант получил 8 суток ареста за игру на барабане в группе граждан
Владимира Булавского задержали 11 сентября и после
0103
ЕС перестанет признавать Лукашенко после 5 ноября
Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет признан
0276
Вакульчик – новый уполномоченный представитель Лукашенко в Брестской области, Сивак – в Могилевской
Госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик
0319
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)