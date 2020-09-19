Макей пригрозил разрывом дипотношений в качестве крайней меры при введении санкций Евросоюзом

Беларусь готова дать адекватный ответ на недружественные шаги Евросоюза. Об этом заявил журналистам глава белорусского МИД Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как отметил Макей, официальному Минску известно, что 21 сентября министры иностранных дел стран — членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Страна к этому готова, заявил Макей, и сама никогда не будет инициировать действия, которые приведут к ухудшению отношений с ЕС, пишет TUT.by.



— Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия. Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов, — заявил Макей.

По его словам, будут и персональные санкции в отношении представителей различных структур ЕС, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза.

— Проект списка у нас также готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения Европейского союза.

Пригрозил Владимир Макей и «радикальными мерами». Такими, как выход из различных инициатив и организаций «деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла».

— Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством. Это я говорю просто теоретически, гипотетически о наборе возможных методов реакции в случае если наши партнеры вынудят нас пойти на такие шаги.

Макей также высказал надежду, что здравый смысл возобладает и все стороны проявят благоразумие.

— В первую очередь — наши партнеры, которые обвиняют Беларусь, власти Беларуси во всех смертных грехах, даже не удосужившись попытаться понять происходящее в Беларуси и объективно оценить ситуацию, — заявил Макей.

Напомним, в конце августа почти два десятка журналистов, работающих в нашей стране на иностранные СМИ, были лишены аккредитации. В черный список попали репортеры, работающие на Би-би-си, Reuters, «Радыё Свабода», AFP и другие СМИ. Их лишили аккредитации по решению Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. Белорусский МИД тогда от комментариев воздержался.

Ранее Владимир Макей заявлял, что Минск ответит странам Балтии, которые ввели санкции против белорусских чиновников, в том числе и Александра Лукашенко.

Как заявил Макей, это будут те лица, которые «рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов».

Публиковать свой список МИД Беларуси не намерен.