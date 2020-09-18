Премьер-министр Литвы пообещал адекватный ответ в случае закрытия границы с Беларусью

Вильнюс адекватно ответит в том случае, если Беларусь закроет общую границу. Об этом в пятницу, 18 сентября, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Пока нет никакого решения, мы слышали уже не одно громкое заявление со стороны Беларуси, направленное в первую очередь на внутреннюю политику. Если с их стороны будут такие шаги — будет адекватный ответ», — заявил премьер-министр Литвы.

По его словам, подобные решения в любом случае в первую очередь «бьют и сказываются на экономике самой Беларуси и ее жителях».

Накануне Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой, а также об усилении охраны границы с Украиной.

Ранее 18 сентября официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский заявил, что граница Белоруссии охраняется в усиленном режиме, пункты пропуска работают.