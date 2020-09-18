Предприятия Витебской области подписали к Форуму регионов Беларуси и России контракты на сумму $42,4 млн

Почти 150 экспортных контрактов подписали предприятия Витебской области с российскими партнерами в этом году. Общая сумма экспортных контрактов, заключенных в период подготовки к VII Форуму регионов Беларуси и России, составляет $42,4 млн.

В настоящее время в Витебской области зарегистрировано более 350 организаций с участием российского капитала. На областном уровне заключены и успешно реализуются 25 соглашений о сотрудничестве с администрациями регионов РФ. Районными и городскими исполнительными комитетами подписано 112 межрегиональных документов о сотрудничестве в различных сферах.