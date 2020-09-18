Предприятия Витебской области подписали к Форуму регионов Беларуси и России контракты на сумму $42,4 млн

Фото: Экономическая газета
Экономика
Опубликовано

Почти 150 экспортных контрактов подписали предприятия Витебской области с российскими партнерами в этом году. Общая сумма экспортных контрактов, заключенных в период подготовки к VII Форуму регионов Беларуси и России, составляет $42,4 млн.

В настоящее время в Витебской области зарегистрировано более 350 организаций с участием российского капитала. На областном уровне заключены и успешно реализуются 25 соглашений о сотрудничестве с администрациями регионов РФ. Районными и городскими исполнительными комитетами подписано 112 межрегиональных документов о сотрудничестве в различных сферах.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тихановская призвала беларусов объединиться вокруг Координационного совета

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

контракты Предприятия Витебской области сотрудничество с Россией
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Во 2 квартале 2020 года внешний долг Беларуси вырос до $41,12 млрд
Валовый внешний долг Беларуси на 1 июля 2020 года составил
0228
В витебском ЛТП появятся мусорные контейнеры по цене однокомнатной квартиры?
О том, что управлением капитального строительства Витебского
0243
Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
15 сентября состоялся телефонный разговор премьер-министра
0265
ВВП Беларуси за 8 месяцев 2020 года снизился на 1,3%
Согласно данным Национального статистического комитета
0203
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)