Против жителя Витебского района возбудили уголовное дело за оскорбление милиционера

Витебская область
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В отношении жителя Витебского района возбуждено уголовное дело за угрозу в адрес сотрудника милиции.

Вымышленное имя и фамилия не избавили 28-летнего жителя Витебского района от ответственности за свой поступок. Проводя время в одной из социальных сетей, он наткнулся на пост о сотруднике милиции. Почитав несколько комментариев, подозреваемый решил тоже оставить свой отзыв. Добавив в него несколько оскорбительных выражений и призыв к физической расправе, мужчина опубликовал его.

Как позже признался сам подозреваемый, он решил удалить комментарий, но не смог этого сделать. Надеясь, что фейковая страница защитит его от ответственности, не стал особо утруждать себя перепиской с администраторами паблика.

Сотрудниками управления по Витебской области ГУСБ МВД личность комментатора была установлена. Также была собрана необходимая база для возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 364 УК Республики Беларусь.

Меру ответственности за правонарушение определит суд.

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Витебская область оскорбление милиционера суд уголовное дело
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