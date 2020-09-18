ЕС перестанет признавать Лукашенко после 5 ноября

Фото: dw.com
Власть
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет признан президентом страны с 5 ноября. Тогда истекает срок его полномочий. Об этом заявил депутат Литвы в Европартаменте Петрас Аустревичюс, пишет Reuters.

— Европарламент перестанет признавать его президентом страны, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Вчера Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить ее с Украиной.

С сегодняшнего дня белорусские пограничники осуществляют охрану государственной границы в усиленном режиме.

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