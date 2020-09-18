ЕС перестанет признавать Лукашенко после 5 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет признан президентом страны с 5 ноября. Тогда истекает срок его полномочий. Об этом заявил депутат Литвы в Европартаменте Петрас Аустревичюс, пишет Reuters.
— Европарламент перестанет признавать его президентом страны, — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Вчера Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить ее с Украиной.
С сегодняшнего дня белорусские пограничники осуществляют охрану государственной границы в усиленном режиме.