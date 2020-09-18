Беларусь усилила режим охраны государственной границы

Белорусские пограничники осуществляют охрану государственной границы в усиленном режиме.

«Охрана государственной границы Республики Беларусь органами пограничной службы осуществляется в усиленном варианте», — сообщает официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

По его словам, все меры на границе принимаются с учётом обстановки, складывающейся на каждом конкретном направлении.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границы с Украиной.