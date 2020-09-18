Лукашенко: Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей

Беларусь вынуждена закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить ее с Украиной. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной», — отметил Лукашенко.

Президент также добавил, что ему бы не хотелось, чтобы в Беларуси велась война и чтобы она наряду с Польшей и Литвой превратилась «в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы».