Как правильно подобрать авто на аукционе

Авто
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Белорусы все чаще покупают подержанные автомобили в Америке. Заокеанские машины привлекают качеством сборки и честным пробегом. На торговых площадках ежедневно появляются тысячи лотов. Как не ошибиться и выбрать б/у автомобиль из Америки правильно?

Содержание
  1. Специфика покупки машины на американском аукционе
  2. Популярные аукционы авто из США
  3. На что обращать внимание при подборе авто на аукционе

Специфика покупки машины на американском аукционе

Приобретая б/у машину в Беларуси, вы можете открыть её капот и увидеть состояние двигателя, прокатиться по окрестностям и оценить динамику вождения. С покупкой автомобиля на аукционе США все по-другому: при покупке следует ориентироваться на информацию и фото машины, размещенные в лоте.

Стоит заметить, что случайные люди на аукционах не торгуют: большинство лотов выставляются на продажу юридическими лицами, получившими специальную регистрацию. Частные лица в качестве продавцов представлены на торговых площадках редко.

Популярные аукционы авто из США

Всего их четыре: Copart, Manheim, IAAI и ADESA. Каждая площадка имеет свою специфику.

Copart https://autocapital.by/auktsion-copart/ — пожалуй, аукцион подержанных авто №1. Больше ста тысяч единиц техники продаётся здесь каждую неделю: машины, мотоциклы, трейлеры, катера, строительная техника и многое другое. Прозрачная поисковая система позволяет видеть тип повреждения автомобиля (т.н. “тайтл”), город, в котором находится аукцион, пробег машины. Большинство лотов на этой площадке — авто с дефектами. Их выгодно покупать в США и ремонтировать уже в Беларуси.

Manheim. Аукцион от других площадок в первую очередь тем, что на нем можно купить целый автомобиль.

Торговать на Манхейме могут только юридические лица.

IAAI. Сюда попадают автомобили от страховых компаний после наступления страхового случая: ДТП, угона, кражи, затопления, пожара. Бояться лотов с краденным или угнанным ТС не стоит. Как раз наоборот — зачастую такие машины продаются целыми.

ADESA. Одна из самых новых торговых площадок в США. Здесь продаются как целые, так и поврежденные авто.

На что обращать внимание при подборе авто на аукционе

Приобретая машину из США, стоит обратить внимание на:

  • Пробег. Лучше покупать транспорт с пробегом до 150 000 км;
  • Город аукционной площадки. Это может повлиять на стоимость доставки;
  • Год выпуска. Чем новее авто, тем дешевле растаможка. Автомобили раньше 2015 г.в. заказывать из Америки вообще не целесообразно;

При подборе подержанного авто из Штатов есть смысл обратиться к посреднику, который разбирается в рынке. Эксперт сможет найти скрытые дефекты ТС или другие недостатки, на которые другие скорее всего не обратили бы внимание.

В Autocapital знают все о рынке американской “вторички”. Менеджеры компании помогут выбрать качественный автомобиль. Звоните сегодня, чтобы как можно скорее заказать достойную машину по доступной цене!

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