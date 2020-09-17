Как правильно подобрать авто на аукционе

Белорусы все чаще покупают подержанные автомобили в Америке. Заокеанские машины привлекают качеством сборки и честным пробегом. На торговых площадках ежедневно появляются тысячи лотов. Как не ошибиться и выбрать б/у автомобиль из Америки правильно?

Специфика покупки машины на американском аукционе

Приобретая б/у машину в Беларуси, вы можете открыть её капот и увидеть состояние двигателя, прокатиться по окрестностям и оценить динамику вождения. С покупкой автомобиля на аукционе США все по-другому: при покупке следует ориентироваться на информацию и фото машины, размещенные в лоте.

Стоит заметить, что случайные люди на аукционах не торгуют: большинство лотов выставляются на продажу юридическими лицами, получившими специальную регистрацию. Частные лица в качестве продавцов представлены на торговых площадках редко.

Популярные аукционы авто из США

Всего их четыре: Copart, Manheim, IAAI и ADESA. Каждая площадка имеет свою специфику.

Copart https://autocapital.by/auktsion-copart/ — пожалуй, аукцион подержанных авто №1. Больше ста тысяч единиц техники продаётся здесь каждую неделю: машины, мотоциклы, трейлеры, катера, строительная техника и многое другое. Прозрачная поисковая система позволяет видеть тип повреждения автомобиля (т.н. “тайтл”), город, в котором находится аукцион, пробег машины. Большинство лотов на этой площадке — авто с дефектами. Их выгодно покупать в США и ремонтировать уже в Беларуси.

Manheim. Аукцион от других площадок в первую очередь тем, что на нем можно купить целый автомобиль.

Торговать на Манхейме могут только юридические лица.

IAAI. Сюда попадают автомобили от страховых компаний после наступления страхового случая: ДТП, угона, кражи, затопления, пожара. Бояться лотов с краденным или угнанным ТС не стоит. Как раз наоборот — зачастую такие машины продаются целыми.

ADESA. Одна из самых новых торговых площадок в США. Здесь продаются как целые, так и поврежденные авто.

На что обращать внимание при подборе авто на аукционе

Приобретая машину из США, стоит обратить внимание на:

Пробег. Лучше покупать транспорт с пробегом до 150 000 км;

Город аукционной площадки. Это может повлиять на стоимость доставки;

Год выпуска. Чем новее авто, тем дешевле растаможка. Автомобили раньше 2015 г.в. заказывать из Америки вообще не целесообразно;

При подборе подержанного авто из Штатов есть смысл обратиться к посреднику, который разбирается в рынке. Эксперт сможет найти скрытые дефекты ТС или другие недостатки, на которые другие скорее всего не обратили бы внимание.

В Autocapital знают все о рынке американской “вторички”. Менеджеры компании помогут выбрать качественный автомобиль. Звоните сегодня, чтобы как можно скорее заказать достойную машину по доступной цене!