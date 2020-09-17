Мужчине из Полоцка дали 20 лет колонии за жестокое убийство

Витебская область
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За убийство с особой жестокостью жителя Полоцка приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии, сообщает Витебский областной суд.

Страшная трагедия произошла 2 ноября 2019 года. Мужчины возвращались из магазина, и между ними произошла ссора. Во время конфликта 48-летний полочанин избил знакомого ногами, руками и неустановленным предметом. От полученных травм мужчина скончался.Обвиняемый отнес тело в сарай, где оно пролежало несколько недель. После этого закопал труп во дворе дома, с хозяйкой которого мужчины сожительствовали.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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