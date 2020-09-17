Руководство «Белтяжмаша» задержано за неуплату налогов

Сотрудники ДФР КГК задержали руководителя ЗАО «Белтяжмаш» и еще четырех сотрудников компании, сообщил комитет в своем Telegram-канале. Именно у этой компании снимал офис штаб Виктора Бабарико.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По информации КГК, сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны 5 лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия.