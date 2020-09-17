Более Br2,6 тыс. заплатили трое оршанцев, чтобы откосить от армии

Происшествия
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36-летний житель Орши склонил трех местных жителей к  даче взятки за уклонение от прохождения военной службы.

УСК  Витебской области установил, что мужчина в период времени с июня 2019 года по июнь 2020-го подстрекал трех мужчин к даче взятки должностным лицам военного комиссариата. Он обещал, что может передать деньги нужным сотрудникам для решения вопросов, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу с последующим получением военного билета. При этом мужчина не намеревался и не имел возможности выполнить принятые на себя обязательства. Полученные в качестве взятки для других лиц деньги и имущество на сумму более Br2,6 тыс. в последующем он потратил по своему усмотрению. А его «клиенты», призванные в установленный срок в армию, позднее обратились в правоохранительные органы.

Действия мошенника квалифицированы следователями по ч.5 ст.16, ч.1, ч.2 ст.431 (подстрекательство к даче взятки) и ч.1, ч.2 ст. 209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и хулиганство.

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