Тихановская готовит список силовиков, работавших на протестных акциях

Светлана Тихановская готовит санкционный «список Тарайковского». В него войдут фамилии чиновников и силовиков, причастных к пыткам и издевательствам над задержанными, пишет euroradio.

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его «списком Тарайковского». Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола», — объясняет Тихановская.

Для выявления виновных, по её словам, идёт активное сотрудничество с проектом «Чёрная книга Беларуси» и правозащитниками.

Список планируется передать в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Он будет опубликован и будет постоянно расширяться.