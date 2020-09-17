Тихановская готовит список силовиков, работавших на протестных акциях

Политика
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Светлана Тихановская готовит санкционный «список Тарайковского». В него войдут фамилии чиновников и силовиков, причастных к пыткам и издевательствам над задержанными, пишет euroradio.

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его «списком Тарайковского». Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола», — объясняет Тихановская.

Для выявления виновных, по её словам, идёт активное сотрудничество с проектом «Чёрная книга Беларуси» и правозащитниками.

Список планируется передать в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Он будет опубликован и будет постоянно расширяться.

«Я предлагаю силовикам прекратить насилие и перейти на сторону белорусского народа. В противном случае, вам не избежать справедливого суда и наказания», — добавляет Тихановская.

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