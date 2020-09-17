Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

Президент
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Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил ранга ряд дипломатов, в том числе поддержавших протесты в стране, пишут РИА Новости.

Так, по указу главы государства ранга чрезвычайного и полномочного посла лишились Павел Латушко, ранее работавший послом во Франции и Польше, и Игорь Лещеня, возглавлявший дипмиссию в Словакии.

Решение связано с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу.

Латушко в последнее время работал директором Национального академического театра имени Янки Купалы, до этого долгое время трудился в госаппарате, в том числе был послом. Впоследствии он перешел в оппозицию и стал одним из ее лидеров, вошел в президиум Координационного совета по транзиту власти, который объявили неконституционным.

Лещеня 16 августа, еще будучи послом в Словакии, выступил с видеообращением, в котором заявил, что он в шоке от историй о «пытках и избиениях» сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан.

Обоих уволили с занимаемых должностей, Латушко выехал в Польшу.

Еще одним указом Лукашенко уволил и лишил дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии Василия Марковича «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Дипломат возглавлял дипмиссию в Латвии с 2018 года, до этого работал послом в Чехии.

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