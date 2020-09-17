Выставка на улице Суворова. «Художник и город. #100 UNOVIS»

Культура
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                             Столетний юбилей творческого объединения УНОВИС –                                       это явление, которое мы смогли сделать  национальным                                                     достоянием. 

А. Духовников.

15 сентября в Витебске на улице Суворова размещена  ежегодная выставка «Художник и город».

Выставочный проект реализуется Мемориальным музеем — мастерской З.И. Азгура, компанией GBS при поддержке Минского городского исполнительного комитета, Витебского городского исполнительного комитета, а также музея «Витебский центр современного искусства». Седьмой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает банк ВТБ (Беларусь).

«Художник и город» — это выставка под открытым небом, которая позволяет жителям и гостям Беларуси ближе познакомиться с выдающимися современными белорусскими художниками. В прошлом году экспозицию посетили более двух миллионов человек.

В историческом центре города представлены 32 работы 16 современных витебских художников. Выставка-2020 посвящена 100-летнему юбилею творческого объединения УНОВИС («Утвердители нового искусства»).

Выставка на улице Суворова. «Художник и город. #100 UNOVIS»
Александр Слепов. Малевич-УНОВИС-Квадрат.

В этом году из-за COVID выставка проводится в два этапа. В мае был формат онлайн: экспозиция на виртуальной площади Якуба Коласа в Минске.

С 15 сентября у витеблян есть прекрасная возможность увидеть экспозицию в реальности.

Выставка на улице Суворова. «Художник и город. #100 UNOVIS»
Картины Виктора Шилко.

Выставка на улице Суворова. «Художник и город. #100 UNOVIS»

Каждый художник, участник выставки, представляет собственное видение и свой почерк. Здесь можно увидеть и оценить работы Валентины Ляхович, Сергея Сотникова, Александра Малея, Андрея Духовникова, Александра Слепова, Александра Сковородко и других известных современных мастеров.

Выставка на улице Суворова. «Художник и город. #100 UNOVIS»
Николай Дундин. Ирисы.
Выставка на улице Суворова. «Художник и город. #100 UNOVIS»
Валентина Ляхович. Осень.
Выставка на улице Суворова. «Художник и город. #100 UNOVIS»
Сергей Сотников. Солнечный город.

Отзывы о выставке устроителей и спонсора.

Оксана Богданова, директор Мемориального музея-мастерской З.И. Азгура:

«Мы рады, что проект выходит в городское пространство. Путешествие выставки по Беларуси начинается с Витебска, что исторически оправдано. Витебск — один из центров художественного авангарда, место прописки / регистрации УНОВИСа. Представленная экспозиция – точка схода авангардного прошлого и современного искусства Витебска».

Андрей Духовников, директор музея «Витебский центр современного искусства»:

«Этот проект мне нравится своей простотой и демократичностью: не нужно идти в музей, достаточно просто пройти по улице, чтобы познакомиться с творчеством талантливейших белорусских художников».

Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь):

«С каждым годом «Художник и город» развивается – приносит новые творческие активности и форматы, путешествует по областным центрам и пополняется работами белорусских живописцев. У проекта уже богатая история. Ежегодно он открывает белорусам новые имена наших художников. Постоянно растет количество посетителей выставки объединенных идеями супрематизма».

Выставка будет представлена в Витебске до 15 октября. После экспозиция переедет на постоянное место дислокации: Минск ,площадь Якуба Коласа.

Посмотреть виртуально можно на сайте проекта higminsk.by.

За предоставленные материалы и фотографии благодарим Екатерину Герасимович.

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