Цена вопроса 200 р! Продолжение мытарств пенсионерки с Людникова

Алла Ильинична по-прежнему не может жить в нормальных условиях. На улице ливень, и в квартире тоже!

Сегодня состоялся разговор с начальником ЖЭУ №14 Валерием Сергеевичем Жилко. Он рассказал, что деньги, выделенные на текущий ремонт жилых домов, закончились еще в августе. В настоящее время ни копейки в бюджете на эти нужды нет. В вверенном ему районе 100 квартир только с протекающей кровлей, а существует еще много других проблем. Люди приходят для решения вопросов в свой ЖЭУ, а там им ничем не могут помочь.

Валерий Сергеевич сам отсылает людей к властям. Они идут, пишут заявления, но решить вопрос без денег невозможно. Его самого регулярно вызывают к руководству и «учат жить». Начальник ЖЭУ отвечает: «Завалите меня материалами, а потом спрашивайте». В ответ ему только одно: «Выкручивайся как, хочешь!»

Городские власти тоже ждут подачки из Минска и тоже отсылают людей к вышестоящим.

В бюджете есть деньги на Дожинки, на установку Доски почета, на мрамор для автопарковки, бывшей когда-то площадью Свободы, на замену плитки, на памятники и малые архитектурные формы. Полмиллиона есть для закупки новых мусорок, но нет ни копейки на ремонт кровли в доме Аллы Ильиничны!

Цена вопроса на сегодня примерно 200 белорусских рублей!!! Нужно купить три рулона кровельного материала, и проблему можно устранить в течение дня!

На каждом торжественном открытии чего-либо: путепровода, доски почета, куска проспекта, фонтана, туалета чиновники разных рангов и привлеченные выступающие благодарят Александра Григорьевича.

Александр Григорьевич, решите вопрос ремонта кровли дома по Людникова, 16. Пусть Алла Ильинична Трепашкина вернётся домой!

Вчера Алла Ильинична отправила письменные жалобы во все инстанции.

Древнегреческий мыслитель Аристотель сказал, что если в городе не отремонтировать канализацию, то через три года город нужно будет переносить на другое место. Нам переносить Витебск некуда. Так может, наконец-то, начнут деньги тратить на нужды горожан: канализацию, кровлю и т.д., а не на «украшательство » и «праздники послушания»?!