Колесникову обвинили в призывах к захвату власти

Участнице координационного совета Марии Колесниковой предъявили обвинение по статье о призывах к действиям, угрожающим безопасности страны, сообщили в белорусском Следственном комитете.

Сейчас Колесникова содержится под стражей, уточняется в заявлении ведомства. Ранее сообщалось, что ей грозит от двух до пяти лет. Другой задержанный член президиума Координационного совета Максим Знак тоже подозревается по уголовному делу о попытке захвата власти. Он арестован.

Колесникову похитили утром 7 сентября. Ее не смогли выдворить из Беларуси потому, что при попытке депортации она разорвала свой паспорт. Затем Колесникову задержали, до 9 сентября ее местонахождение оставалось неизвестным.

Известно, что шесть из семи членов президиума Координационного совета Беларуси либо задержаны, либо насильно вывезены из страны. На свободе находится только писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.