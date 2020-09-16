В Браславском районе пограничники задержали партию контрабанды

Происшествия
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Партию контрабанды задержали полоцкие пограничники.

В рамках реализации оперативной информации сотрудники Полоцкого пограничного отряда в ночь с 10 на 11 сентября в Браславском районе на озере Дрисвяты в 50 метрах от белорусско-литовской границы задержали нарушителя, который двигался на моторной лодке в направлении Литвы. Документов, удостоверяющих личность, у мужчины при себе не оказалось. Однако он утверждал, что является гражданином Литовской Республики, 1990 года рождения.

Между тем в это же время в том же районе задержаны пособники иностранного гражданина – трое белорусов 1984, 1986 и 1994 г. р., жители Минска и Постав, сообщил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда подполковник Денис Глебко.

В специально оборудованных тайниках в лодке обнаружены товары подакцизной группы, предназначавшиеся для переправки в Литву. Их количество и сумма оценки в настоящее время устанавливаются, пишут «Витебские Вести».

За нарушение государственной границы и правил пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь начат административный процесс. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Беларуси – незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, что чревато наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Личность задержанного устанавливается.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда) – за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере запрещенных или ограниченных к такому перемещению товаров. В данном случае нарушителям грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

С начала года на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда задержано 15 нарушителей государственной границы, в 26 случаях изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более 35 тыс. рублей.

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Браславский район контрабанда пограничники
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