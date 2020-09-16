Витебчанин выращивал коноплю на балконе квартиры

Правоохранители Витебска обнаружили в квартире у 28-летнего витебчанина помещение, специально оборудованное под выращивание конопли. Для организации незаконного бизнеса он приспособил балкон.

Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчина был причастен к незаконному обороту наркотиков и сам являлся активным потребителем зелья.

Во время задержания у него нашли несколько граммов высушенной марихуаны. В квартире подозреваемого милиционеры обнаружили импровизированную мини-плантацию по возделыванию конопли. Горшки под семена, удобрения, вентилятор, лампа и готовая к употреблению марихуана хранились в тайнике, который мужчина оборудовал в нише на балконе. Всего было изъято почти 53 грамма наркотика.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.