Витебчанин выращивал коноплю на балконе квартиры

Витебск
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Правоохранители Витебска обнаружили в квартире у 28-летнего витебчанина  помещение, специально оборудованное под выращивание конопли. Для организации незаконного бизнеса он приспособил балкон.

Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчина был причастен к незаконному обороту наркотиков и сам являлся активным потребителем зелья.

Во время задержания у него нашли несколько граммов высушенной марихуаны. В квартире подозреваемого милиционеры обнаружили импровизированную мини-плантацию по возделыванию конопли. Горшки под семена, удобрения, вентилятор, лампа и готовая к употреблению марихуана хранились в тайнике, который мужчина оборудовал в нише на балконе. Всего было изъято почти 53 грамма наркотика.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

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