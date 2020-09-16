Документы из лицея БГУ забрали и внучки Лукашенко

Фото: UDF.by
Образование
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Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея БГУ, эту информацию подтвердила сама Анастасия.

Анастасия и Дарья – старшие дочери среднего сына Лукашенко Дмитрия. Анастасия обучалась по гуманитарному профилю. В этом году в лицей на тот же профиль поступила Дарья.

Причины ухода из лицея Анастасия не раскрыла, она также не стала говорить, где они с сестрой обучаются теперь. Известно, что внучки главы республики ушли из лицея в сентябре. Они около недели после начала учебного года продолжали учиться, а после забрали документы.

Ранее из Лицея БГУ забрал документы Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, который в этом году выдержал большой конкурс и был зачислен на биологический профиль.

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