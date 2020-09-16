Литва упростит процедуру выдачи виз для белорусов

Министерство иностранных дел Литвы обещает упростить процедуру выдачи виз гражданам Беларуси.

По информации МИД, с 21 сентября в Литве к белорусам будут предъявляться такие же условия выдачи национальных виз, как к гражданам Австралии, Японии, Соединенного Королевства, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Граждане Беларуси смогут получать национальную визу на полгода, представляя минимальный пакет документов и доказательство своей финансовой обеспеченности – средства на три месяца, либо обязательство юридического лица по обеспечению таких средств.

Глава МИД Линас Линкявичюс сказал, что литовская дипломатическая служба способна обеспечить слаженный и быстрый процесс выдачи виз без создания бюрократических и административных препятствий. Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене утверждает, что для ускорения процедур выдачи виз Департамент миграции начнет рассматривать прошения высококвалифицированных специалистов еще до их прибытия в Литву.