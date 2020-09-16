Макей ответил на призыв ЕС провести повторные выборы

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что белорусский народ своим большинством определил победителя в президентских выборах и сегодня это сложно поставить под сомнение.

Жозеп Боррель в своей речи на заседании Европарламента оговорился и заявил, что «Лукашенко не является легитимным президентом Украины».

Владимир Макей прокомментировал это следующим образом:

«Уже по этой оговорке, к сожалению, очевидна глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя, — добавив, — Возможно, есть в этом и наша недоработка… Все могут ошибаться».

Глава МИД Беларуси считает, что со стороны ЕС наблюдается «полное нежелание разобраться в происходящем». Он усмотрел в оценках главы европейской дипломатии категоричность и тенденциозность.