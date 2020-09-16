В витебском ЛТП появятся мусорные контейнеры по цене однокомнатной квартиры?

О том, что управлением капитального строительства Витебского облисполкома готовится небывалая закупка, сообщают наши коллеги из news.vitebsk.cc. По их словам, власти хотят потратить около полутора миллиарда белорусских рублей на приобретение 25 мусорных корзин. Предназначены они для лечебно-трудового профилактория № 4 департамента исполнения наказаний МВД в Витебске.

Только представьте, стоимость каждого контейнера 58 295 рублей или 22,5 тысячи долларов. За такие деньги можно купить хорошую однокомнатную квартиру в Витебске.

Кстати, как только журналисты узнали о том, что из республиканского бюджета будут потрачены огромные средства на мусорки, сайт госзакупок перестал работать. Предположительно, его взломали.