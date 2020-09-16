Во 2 квартале 2020 года внешний долг Беларуси вырос до $41,12 млрд

Валовый внешний долг Беларуси на 1 июля 2020 года составил $41,1156 млрд., что, исходя из численности населения страны согласно переписи – 9413446, делает каждого белоруса, включая младенцев и стариков, должником $4367,8. Белорусская семья из четырех человек – двоих родителей и двоих детей — условно должна внешнему миру $17470.

За 2-й квартал 2020 года внешний долг Беларуси вырос на $1,647 млрд или 4,17%, говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Примерно 43,91% внешнего долга или $18,054 млрд. приходится на внешний долг сектора госуправления. За 2-й квартал 2020 год внешний госдолг сектора госуправления вырос на $1,3069 млн. или 7,80%.

Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $905,1 млн. или 2,20% от общего долга. За 2-й квартал внешний долг регулятора снизился на $10,3 млн. или 1,13%.

Внешний долг банков и НКФО на 1 июля 2020 года снизился на 6,96% или $383,4 млн. и составил $5,1247 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования вырос на 4,89% или $691,2 млн. до $14,1385 млрд.

Просроченная задолженность Беларуси по обязательствам по внешнему долгу на 1 июля 2020 года составила $713,3 млн. и приходится на субъекты хозяйствования.