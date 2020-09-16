Бывший топ-менеджер EPAM обратился к белорусам от имени Координационного совета

Бывший старший вице-президент IT-компании EPAM, член Координационного совета Максим Богрецов обратился к белорусскому народу от имени Координационного совета и призвал продолжать действовать. Его видеообращение появилось на YouTube-канале штаба Виктора Бабарико.

В видео Багрецов высказался по поводу ситуации в стране, протестах и политике властей. По его словам, государство, которое может развиваться, с каждым днем приближается к краху, «потому что закон здесь соблюдает народ, а не власть».

Он призвал граждан действовать, не ожидая команды, и проявлять инициативу самим, выражать несогласие всеми законными способами и помнить о политзаключенных.