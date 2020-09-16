Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Фото: БелТА
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15 сентября состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко.

В рамках беседы стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в финансовой, торгово-экономической и энергетической сферах, в том числе в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября 2020 года», — отметили отметили в пресс-службе правительства России.

Также отметим, что на встрече 14 сентября президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об отводе силовиков от российско-белорусской границы.

Кроме того, Беларусь и Россия ведут переговоры о предоставлении кредита на 1,5 миллиарда долларов, но говорить о сроках и ставке пока рано, сообщил замминистра финансов Андрей Белковец.

 

 

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