Трое членов стачкома «Беларуськалия» получили по 15 суток

Фото: lider-press
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Трое членов стачкома приговорены к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста.

«В отношении экс-председателя Независимого профсоюза горняков Сергея Черкасова вынесли приговор в виде 15 суток ареста по «классической» статье — 23.34 КоАП», — говорится в телегарм-канале Стачкома Беларуськалия.

«Бывшего члена стачкома 4РУ Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Представителя Стачкома ОАО «Беларуськалий» Романа Леончика приговорили к 15 суткам ареста по статье 23.34 КоАП», — сказано в сообщении.

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