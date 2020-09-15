ВВП Беларуси за 8 месяцев 2020 года снизился на 1,3%

Экономика
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Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, объем ВВП Беларуси за 8 месяцев 2020 года cоставил в текущих ценах составил 93,008 млрд. рублей и снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе 2020 года падение ВВП Беларуси составило 1,9%. За январь-февраль падение ВВП замедлилось до 0,6%, за январь-март – до 0,3%, за январь-апрель падение составило 1,3%, за январь-май — 1,8%, январь-июнь – 1,7%, январь-июль – 1,6%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – августе 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,5%.

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