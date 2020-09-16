Денег в ЖРЭТах нет! Ремонтируйте крышу 12-этажки за свой счет или обращайтесь к президенту!

Фото из открытых источников
ЖКХ
Опубликовано

Это не шутка, а ответ властей города пенсионерке Алле Ильиничне Трепашкиной.

Алла Ильинична проживает в Витебске в доме № 16 на проспекте Людникова с 1987 года. Однокомнатную служебную квартиру на самом верхнем 12 этаже получила от Горгаза, в котором проработала 10 лет. В настоящее время квартира государственная, у неё в аренде.

— Впервые течь появилась ещё летом, 9 августа, — рассказывает горожанка. — Я позвонила в единую диспетчерскую службу ЖКХ по номеру 115 и вызвала «аварийку». Коммунальщики приехали, посмотрели, сказали, что эту проблему устранит ЖЭУ. Пообещали передать заявку.

Последние летние деньки Алла Ильинична провела на даче, собирала урожай и была уверена, что её проблема устранена. Какой же был сюрприз, когда ночью 2 сентября с потолка начало капать прямо на кровать нашей собеседницы.

Утром она позвонила зятю, чтобы помог передвинуть кровать. Вместе они поднялись на технический этаж и увидели самую обыкновенную бочку, в которую стекала вода. Сосуд был переполнен. Кровлю, к сожалению, осмотреть не удалось — выход на крышу был закрыт на замок.

3 сентября пенсионерка подала заявление в ЖЭУ № 14. На следующий день позвонила в приемную узнать результат. Ей ответили, что выписана счет-фактура на ремонт. Ожидание продолжилось.

Сентябрьская погода дождливая. Несколько дней Алла Ильинична буквально дежурила дома у тазиков и вёдер, опасаясь залить соседей снизу. Для человека, пережившего инфаркт не очень полезное занятие.

7 сентября пошла в райисполком. В приёмной ответили, что в этом году таких случаев по городу много, а денег в ЖРЭТах нет. Пенсионерке предложили отремонтировать кровлю многоквартирного дома за свой счет!

Женщина снова обратилась в ЖЭУ № 14. На этот раз сказали, что заявки на ремонт нет и дали телефон мастерского участка. На мастерском участке пояснили: один мастер уволился, а второй на больничном.

Путь по инстанциям продолжился, и теперь женщина позвонила в облисполком. Оказалось, что во вторник эти вопросы не рассматривают, а обращаться следует в четверг. А лучше, для гарантии, сразу — к президенту.

Алла Ильинична с радостью бы последовала совету, только опасается, что пока проведут конституционную реформу и новые выборы, ей так и придется выливать по ночам воду из тазиков да мисок.

Что там у нас, говорите, 26 сентября Дожинки?!

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тихановская призвала беларусов объединиться вокруг Координационного совета

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

home ЖКХ
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Решето вместо крыши. Жильцов дома на Московском проспекте в Витебске заливало как из ведра
Жителям дома №64, что на Московском проспекте в Витебске
04.2k.
КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросам ЖКХ
Комитет государственного контроля Витебской области
0551
Александр Лукашенко проведет совещание по ЖКХ в Полоцке
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании
0884
Витебский облисполком сорвал выполнение госпрограммы «Энергосбережение»?
Комитет госконтроля Витебской области выявил причины
0570
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)