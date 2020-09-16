Денег в ЖРЭТах нет! Ремонтируйте крышу 12-этажки за свой счет или обращайтесь к президенту!

Это не шутка, а ответ властей города пенсионерке Алле Ильиничне Трепашкиной.

Алла Ильинична проживает в Витебске в доме № 16 на проспекте Людникова с 1987 года. Однокомнатную служебную квартиру на самом верхнем 12 этаже получила от Горгаза, в котором проработала 10 лет. В настоящее время квартира государственная, у неё в аренде.

— Впервые течь появилась ещё летом, 9 августа, — рассказывает горожанка. — Я позвонила в единую диспетчерскую службу ЖКХ по номеру 115 и вызвала «аварийку». Коммунальщики приехали, посмотрели, сказали, что эту проблему устранит ЖЭУ. Пообещали передать заявку.

Последние летние деньки Алла Ильинична провела на даче, собирала урожай и была уверена, что её проблема устранена. Какой же был сюрприз, когда ночью 2 сентября с потолка начало капать прямо на кровать нашей собеседницы.

Утром она позвонила зятю, чтобы помог передвинуть кровать. Вместе они поднялись на технический этаж и увидели самую обыкновенную бочку, в которую стекала вода. Сосуд был переполнен. Кровлю, к сожалению, осмотреть не удалось — выход на крышу был закрыт на замок.

3 сентября пенсионерка подала заявление в ЖЭУ № 14. На следующий день позвонила в приемную узнать результат. Ей ответили, что выписана счет-фактура на ремонт. Ожидание продолжилось.

Сентябрьская погода дождливая. Несколько дней Алла Ильинична буквально дежурила дома у тазиков и вёдер, опасаясь залить соседей снизу. Для человека, пережившего инфаркт не очень полезное занятие.

7 сентября пошла в райисполком. В приёмной ответили, что в этом году таких случаев по городу много, а денег в ЖРЭТах нет. Пенсионерке предложили отремонтировать кровлю многоквартирного дома за свой счет!

Женщина снова обратилась в ЖЭУ № 14. На этот раз сказали, что заявки на ремонт нет и дали телефон мастерского участка. На мастерском участке пояснили: один мастер уволился, а второй на больничном.

Путь по инстанциям продолжился, и теперь женщина позвонила в облисполком. Оказалось, что во вторник эти вопросы не рассматривают, а обращаться следует в четверг. А лучше, для гарантии, сразу — к президенту.

Алла Ильинична с радостью бы последовала совету, только опасается, что пока проведут конституционную реформу и новые выборы, ей так и придется выливать по ночам воду из тазиков да мисок.

Что там у нас, говорите, 26 сентября Дожинки?!