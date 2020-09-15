Главврач Витебской больницы скорой помощи о COVID-19: вторая волна не будет такой массовой

В последние две недели число выявленных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции ожидаемо растет.

Однако, по словам исполняющего обязанности главного врача Витебской городской больницы скорой медицинской помощи Александра Винникова, на сегодняшний день больница работает в обычном режиме, никаких радикальных мер не предпринимали.

«Сейчас мы видим спорадические случаи инфекции. По-прежнему единственный стационар, который принимает пациентов с COVID-19 в Витебске, это областная инфекционная больница. Что касается остальных больниц, то в каждой заблаговременно выделены палаты, изоляторы на случай выявления таких пациентов», — заявил главврач Витебской больницы скорой помощи.

По его мнению, учитывая, что в Витебске в первую волну уровень инфицирования населения был повыше, чем в других регионах, будем надеяться, что вторая не будет такой массовой.

По данным Минздрава, на 15 сентября, в Беларуси зарегистрированы 74 552 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровел и выписан 72 661 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 666 468 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 761 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.