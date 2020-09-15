ЕС назвал инцидент с Навальным покушением на убийство

Брюссель осуждает использование химического оружия. Об этом, выступая на сессии Европарламента, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Мы осуждаем любое использование химического оружия и призываем Россию в полном объёме сотрудничать с ОЗХО в проведении расследования», — сказал он.

Ранее власти Германии заявили, что Алексея Навального пытались отравить веществом из группы «Новичок». Оппозиционер с 20 августа находился в коме, ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Через несколько дней его перевезли на лечение в Берлин. Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в его анализах.