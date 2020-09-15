Россия снимает резерв силовиков на границе с Беларусью

Фото: russian.rt.com
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Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Беларусью, подразделения Росгвардии покидают места временного размещения и возвращаются в точки постоянной дислокации.

Об отводе сил от российско-белорусской границы президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились 14 сентября во время встречи в Сочи. Белорусский лидер сообщил, что никто из протестующих не перешел «красной линии», и поблагодарил Путина за поддержку.

Напомним, что в августе по просьбе Лукашенко Путин создал резерв силовиков для помощи их белорусским коллегам на тот случай, если они понадобятся республике.

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