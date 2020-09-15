МВД: Кондрусевича проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству

Тадеуш Кондрусевич. Фото: catholic.by
Политика
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МВД занялось проверкой принадлежности архиепископа Тадеуша Кондрусевича к беларусскому гражданству. Его паспорт был признан недействительным из-за проверки. Гражданства глава католической церкви в Беларуси не лишен, сообщил руководитель департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«Он не лишен гражданства, так как по этому вопросу требуется вынесение заключения. Министерство внутренних дел просто в настоящее время проводит проверку его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации», — цитирует портал Бегуна.

По его словам, подобная процедура проводится ежегодно в отношении тысяч лиц. Проверка в отношении Кондрусевича была начата еще до его выезда в Польшу.

Напомним, что 31 августа главе Католической церкви Беларуси отказали во въезде в страну. Он попал в общий для России и Беларуси список невъездных.

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