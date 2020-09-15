Главный конструктор «Могилевлифтмаша» найден мертвым

Фото: БелТА
Общество
Опубликовано

Тело главного конструктора «Могилевлифтмаша» Игоря Балабанова найдено в лесу под Могилевом. 62-летний мужчина пропал без вести в начале мая – он ушел из дома и больше не выходил на связь, сообщает Telegram-канал МВД «Разыскивает милиция».

Мужчина пропал 4 месяца назад: 7 мая он вышел из дома, и с того момента о нем ничего не было известно.

«Тело могилевчанина Балабанова И.Н., который разыскивался как без вести пропавший от 7 мая, обнаружено в лесном массиве вблизи одной из деревень в Могилевском районе», – говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку. Другие подробности в МВД не раскрывают.

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