Житель Новополоцка хотел украсть в магазине женские сапоги и рюкзак, но его задержали

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Молодой человек из Новополоцка  намеревался похитить из обувного магазина женские сапоги и рюкзак.

По словам официального представителя УВД облисполкома Виталия Сапроненко, 24-летний парень хотел купить подарок для своей возлюбленной. Он пришел в магазин и, найдя подходящую модель, обратился к продавцу. Та рассказала, что действует акция, по которой вторая покупка обойдется в полцены. Обрадованный покупатель взял еще рюкзак и, набрав товара почти на Br600, отправился к кассе. Жителю Полоцка еще предложили оформить скидочную карту. Пока продавец записывала данные, молодой человек попытался убежать из магазина.

«На беду подозреваемого он поскользнулся и потерял из коробки один сапог. Боясь быть задержанным сотрудниками магазина, злоумышленник не стал поднимать его и продолжил побег. На улице молодой человек выбросил уже не нужный второй сапог», — отметил Виталий Сапроненко.

Вскоре милиционеры быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело.

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