Контейнеров для раздельного сбора мусора в Витебске станет больше

Жители Витебска понимают, насколько важно окружать себя порядком и чистотой, поэтому чаще собирают мусор, бережно отделяя пластик, стекло, бумагу.

О возросшей потребности в контейнерах для раздельного сбора отходов сообщают городские власти. По информации vitebsk.gov.by, в настоящее время в микрорайонах многоквартирной застройки установлено почти 7,5 тысяч мусорных контейнеров, и только около 2 тысяч из них предназначены для раздельного сбора ТКО. В городском исполнительном комитете заверяют, что следующем году картина изменится: индивидуальная жилая застройка в Витебске будет охвачена раздельным сбором мусора на 100 процентов.

Что касается частного сектора, а это 17 тысяч домовладений, то жителям, желающим участвовать сортировке мусора, за бесплатными контейнерами можно обратиться в Спецавтобазу, позвонив по телефону 22-76-45.

В планах – установка подобных контейнеров и в населенных пунктах Витебского района.

Сегодня экологии уделяется особое внимание, и каждый из нас обязан помогать окружающей среде, заботиться о ее безопасности. Пока чемпионкой мира по раздельному сбору отходов считается Германия, которая с 70-х годов прошлого века применяет данную практику. Но шансы перехватить пальму первенства есть и у жителей Беларуси, в том числе и у витебчан. Первые шаги уже сделаны: в Витебске будет введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод.