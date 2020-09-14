Видео, где сотрудник милиции ударил женщину по лицу, взорвало интернет. В УВД прокомментировали инцидент

Вчера появилось видео из Жодино, где сотрудник милиции ударил женщину по лицу, после чего она упала на асфальт. В результате она получила многочисленные травмы. Женщина, которую ударил милиционер, может быть задержана после выхода из больницы.

Пострадавшая женщина написала заявление, обратившись с ним в отдел Следственного комитета, однако ей уже дали понять, что дело будет представлено не в ее пользу.

Сегодня в УВД Минского облисполкома прокомментировали жестокость со стороны правоохранительных органов, встав на сторону «дуболома» в милицейской форме.

Согласно официальной версии, удар был нанесен милиционером для самозащиты и задержания.