Видео, где сотрудник милиции ударил женщину по лицу, взорвало интернет. В УВД прокомментировали инцидент

Вчера появилось видео из Жодино, где сотрудник милиции ударил женщину по лицу, после чего она упала на асфальт. В результате она получила многочисленные травмы. Женщина, которую ударил милиционер, может быть задержана после выхода из больницы.
Пострадавшая женщина написала заявление, обратившись с ним в отдел Следственного комитета, однако ей уже дали понять, что дело будет представлено не в ее пользу.
Сегодня в УВД Минского облисполкома прокомментировали жестокость со стороны правоохранительных органов, встав на сторону «дуболома» в милицейской форме.
Согласно официальной версии, удар был нанесен милиционером для самозащиты и задержания.
‘’Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания’’, — сообщили в УВД Минского облисполкома.