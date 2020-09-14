Россия предоставит Беларуси госкредит в $1,5 млрд

Россия предоставит Беларуси государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит в размере – 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – сказал Путин.

Президент России рассчитывает, что информация о российском кредите Беларуси отразится на финансовых рынках.

Также Путин предложил Лукашенко предпринять усилия для восстановления товарооборота.

«Но в этой связи я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед», – сказал российский президент.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия и Беларусь прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов на мировой рынок через российские порты Балтийского моря. При этом министр подчеркнул, что Россия обладает свободными мощностями в транзитной и портовой инфраструктуре для осуществления белорусского экспорта.

В начале сентября Александр Лукашенко заявил, что переориентация грузопотока Беларуси из литовских в российские порты обойдется дороже, но с Россией об этом можно договориться.