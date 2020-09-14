Десятиметровая входная арка с гербом города появится в Витебске

Фото: БелТА
Витебск
Опубликовано

К областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2020» в Витебске возле железнодорожного вокзала возведут десятиметровую арку с гербом города.

Сейчас строители реконструируют бульвар по улице Кирова. Здесь кладут новую плитку, идет монтаж современного освещения. Со стороны железнодорожного вокзала возводят входную арку: она будет с декором и изображением ордена Трудового Красного Знамени и фрагмента указа о награждении им города. Аллею украсят цветники, малые архитектурные формы, а также скульптура, посвященная молодым влюбленным. На бульваре установят скамейки.

Во время фестиваля-ярмарки основные события развернутся на площадях Свободы и Победы, в Летнем амфитеатре и возле него. Предварительная программа праздника включает шествие аграриев от площади Победы в Летний амфитеатр, где состоится церемония награждения и концерт. На «Дажынках» также намерены провести выставки сельскохозяйственной техники, достижений АПК, организуют тематические площадки, будут работать подворья районов Витебской области.

Традиционные областные «Дажынкі» в этом году планируют провести 26 сентября.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тихановская призвала беларусов объединиться вокруг Координационного совета

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Витебск Дажынкі-2020 десятиметровая входная арка с гербом города
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В 2021 году в Витебске начнут строительство крупного жилого района
Начать строительство крупного жилого района Лучеса
0134
В Витебске автомобиль сбил парня
13 сентября в Витебске на проспекте Фрунзе водитель
0130
Международный грузовой аэродром Орша откроется в ноябре
Комплекс работ на авиатерминале в Орше планируется
0110
Витебчанина за буллинг в сети оштрафовали на Br540
Жителя Витебска за буллинг в сети оштрафовали на Br540.
0309
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)