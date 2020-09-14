Десятиметровая входная арка с гербом города появится в Витебске

К областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2020» в Витебске возле железнодорожного вокзала возведут десятиметровую арку с гербом города.

Сейчас строители реконструируют бульвар по улице Кирова. Здесь кладут новую плитку, идет монтаж современного освещения. Со стороны железнодорожного вокзала возводят входную арку: она будет с декором и изображением ордена Трудового Красного Знамени и фрагмента указа о награждении им города. Аллею украсят цветники, малые архитектурные формы, а также скульптура, посвященная молодым влюбленным. На бульваре установят скамейки.

Во время фестиваля-ярмарки основные события развернутся на площадях Свободы и Победы, в Летнем амфитеатре и возле него. Предварительная программа праздника включает шествие аграриев от площади Победы в Летний амфитеатр, где состоится церемония награждения и концерт. На «Дажынках» также намерены провести выставки сельскохозяйственной техники, достижений АПК, организуют тематические площадки, будут работать подворья районов Витебской области.

Традиционные областные «Дажынкі» в этом году планируют провести 26 сентября.