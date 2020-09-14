В 2021 году в Витебске начнут строительство крупного жилого района

Инфраструктура
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Начать строительство крупного жилого района Лучеса в Витебске на 7 тыс. квартир планируется в 2021 году.

Крупный жилой район, который будет возводиться в Витебске, расположен на Бешенковичском шоссе в минском направлении — Лучеса. По размерам будущий жилой район будет сопоставим с Билево.

Вместе с тем, в отличие от Билево есть намерения создать в Лучесе микрорайон с замкнутыми дворами, освобожденными от автомобилей.

На первом этапе проектирования предлагается вдоль улиц Бешенковичское шоссе — Зеленогурская и Новолуческая разместить многоквартирные дома повышенной этажности смешанного типа (10-16 этажей), предусмотрев возможность создания на первых этажах общественных объектов различного назначения. Внутри жилого образования предлагается создать сопутствующую инфраструктуру, в частности, школу на 1060 мест, 2 детских сада, спортивный комплекс, новый парк общегородского значения. Дополнительно по периметру района появятся общественно-административные сооружения, многофункциональные комплексы и объекты общественного питания.

На втором этапе освоения территории предлагается продолжить строительство многоэтажных домов вдоль магистральных улиц, а внутри района размещать жилые дома 6-9 этажей. Параллельно будет возводиться социальная инфраструктура (2 школы, 3 детских сада, школа искусств, поликлиника, спорткомплекс, объекты торговли и сферы услуг и т.д.).

Общая площадь жилищного фонда микрорайона к 2035 году должна составить свыше 413 тыс. кв.м.

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