Лукашенко встречается с Путиным в формате «один на один»

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, по итогам встречи не будет подписания документов и пресс-конференции.

На переговорах будут затронуты ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание собираются уделить «перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях».