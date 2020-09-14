Лукашенко встречается с Путиным в формате «один на один»

Фото: БелТА
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14 сентября в Сочи проходит встреча президента Беларуси  Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

«C президентом в Сочи никто из министров не прилетел, — сообщил Telegram-канал «Пул Первого». — Это будут переговоры лидеров один на один, никто из чиновнков присутствовать не будет.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, по итогам встречи не будет подписания документов и пресс-конференции.

На переговорах будут затронуты ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание собираются уделить «перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях».

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