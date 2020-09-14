ГПК: Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь потому, что его паспорт недействителен

Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому 31 августа было запрещено вернуться на Родину, на прошлой неделе получил ответ на своё обращение по этому поводу в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, сообщает сайт catholic.by.

В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси А. Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятствовавших Митрополиту Минско-Могилёвскому въехать в Беларусь:

«Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным. По вопросу принятия решения о признании Вашего паспорта недействительным Вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел».

Получив ответ из госпогранкомитета, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращается в Министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на Родину.