В Новополоцке за нападение на милиционера возбуждено уголовное дело

Витебская область
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В Новополоцке по факту нападения на милиционера во время протестной акции 13 сентября возбуждено Уголовное дело по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

«В Новополоцке следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника милиции. В ходе столкновения протестующих с правоохранителями также повреждены три служебных автомобиля», — заявила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В Витебске мужчина во время потасовки сорвал с форменного обмундирования милиционера жетон и видеорегистратор. При доставлении витебчанина в отдел внутренних дел распылил перцовый газ в служебном автомобиле. По данному факту проводится проверка.

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