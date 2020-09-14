Пьяный витебчанин повредил автомобили на сумму Br4,6 тыс

Происшествия
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Житель Витебска в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с подругой повредил три автомобиля. Общая сумма ущерба составила почти Br4,6 тыс, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В  ведомстве установили, что неработающий 34-летний житель областного центра проводил время в кафе в компании приятеля и своей девушки. Позже между ним и его девушкой произошел конфликт. В результате ссоры мужчина вышел из заведения, зашел в один из дворов и начал вымещать агрессию, повреждая чужие машины. Под его руку попали «Фольксваген Тигуан», «Ауди А6», «Тойота Лэнд Крузер».

Владелец одной из машин увидел с балкона действия мужчины и вызвал милицию. Результаты медицинского освидетельствования показали в крови молодого человека почти 2 промилле алкоголя. Злоумышленник был задержан нарядом Департамента охраны. За хулиганство в отношении его возбуждено уголовное дело.

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